Во Владимирской области запустят два мясоперерабатывающих завода

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В ЦФО производится около половины мясопродуктов в стране. Основной вклад вносят Белгородская, Брянская и Владимирская области.

Во Владимирской области до конца года планируется запуск двух мясоперерабатывающих заводов. По данным Министерства экономического развития региона, объем инвестиций составляет порядка 16 млрд рублей. Новые заводы позволят компании нарастить объем выпускаемой продукции c 400 до 700 тысяч тонн в год и обеспечить необходимый объем поставок не только на российский рынок, но и в страны ближнего и дальнего зарубежья. При этом в регионе будет дополнительно создано около 2 тысяч рабочих мест.

Владимирские производители являются лидерами по продажам колбасы и сосисок, замороженных полуфабрикатов, готовых продуктов. Дистрибуторская сеть охватывает все регионы РФ, страны Таможенного союза: Казахстан и Республику Беларусь, а также Абхазию, Азербайджан, Узбекистан и Монголию.

Однако производители сообщают о нехватке кадров по ряду специальностей. Близость Москвы к западным районам области усиливает влияние на нехватку кадров — в регионе распространена маятниковая миграция до места работы и обратно.

«Банк России проводит регулярные опросы предприятий нефинансового сектора. Во Владимирской области в них приняли участие около 230 компаний. Одна из компаний по производству мясопродуктов отметила нехватку кадров. Для решения этой проблемы предприятие идет по пути набора работников без должной квалификации и их обучения на месте. У сотрудников компании есть возможность получить вторую профессию на базе корпоративного университета, а также в рамках образовательного проекта в ВлГУ и во Владимирском филиале РАНХиГС», — отметил заместитель управляющего Владимирским отделением Банка России Дмитрий Серов.