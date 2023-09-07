ВСМЗ отправил на выставку в Третьяковку три картины и скульптуру

фото ВСМЗ

8 сентября Государственная Третьяковская галерея запустит новый интересный проект «Век спорта. К 100-летию московского спорта».

Спортивную тему представят более 150 произведений живописи, графики, скульптуры, монументального искусства из собрания Государственной Третьяковской галереи и 15 других музеев страны. Украсят эту коллекцию и 4 работы из собрания Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Это композиция скульптора Михаила Переяславца «Эстафета» (1978 г.) из экспозиции «Искусство России. ХХ в.» и три картины из фондового хранилища: Николай Григорьев «Футбол» (1920-е гг.), Николай Метонидзе «Трек» (1967 г.), Николай Модоров «Портрет штангиста Юрия Власова» (1961 г.)

Владимирские реставраторы подготовили картины к выставке - провели реставрационные мероприятия, удалили загрязнения, укрепили красочный слой и грунт, освежили защитное покрытие.