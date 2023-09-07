Во Владимирской области вновь откроются ярмарки «выходного дня»

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Министерство сельского хозяйства Владимирской области на своей странице в ВК сообщает, что во Владимирской области вновь начинают работать ярмарки «выходного дня».

В частности, с 8 сентября во Владимире на площадках у торговых центров «Глобус» и «Лента» начнут продавать овощи и картофель от местных сельхозпроизводителей.

Режим работы ярмарок – еженедельно по пятницам, субботам и воскресеньям с 10 часов утра. Торговля будет осуществляться с автолавок и фур. Жители области смогут закупить картофель и овощи на зиму непосредственно у производителей – сельхозорганизаций и крестьянско-фермерских хозяйств региона – без посредников и лишней торговой наценки. Ярмарки работают в области уже несколько лет и пользуются популярностью у населения.