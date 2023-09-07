В Покрове мужчину избили до смерти на площади у военного мемориала

Фото: СУ СК России по Владимирской области

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего, заведено уголовное дело.

По версии следствия, накануне 57-летний житель города Покров Петушинского района поссорился с 19 и 38-летним мужчинами на местной площади, у мемориала погибшим в Великой Отечественной войне.

В ходе ссоры двое оппонентов избили потерпевшего ногами, кулаками и бутылкой, отчего тот скончался на месте происшествия. Через некоторое время мужчину заметили прохожие, которые вызвали полицию. Через некоторое время подозреваемых задержали, сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается.