На застройщика дома на Северной во Владимире заведены два уголовных дела

Фото Правительства Владимирской области.

Депутат Государственной Думы РФ от Владимирской и Ивановской областей Алексей Говырин встретился с дольщиками дома на улице Северной во Владимире. Об этом он написал у себя в телеграм-канале.

"Это уже не первая наша встреча — после обращения дольщиков в мае этого года ситуацию с долгостроем взял на контроль. Напомню, что сотни семей уже давно ждут, когда ООО «Капитал-Строй» закончит стройку, но до новоселья, увы, ещё далеко. Работы на объекте ведутся, хоть и не с той интенсивностью, с какой хотелось", написал Говырин.

Во встрече с дольщиками также приняли участие вице-губернатор Сергей Волков, мэр города Владимира Дмитрий Наумов и заместитель городского прокурора Руслан Аннаев.

Напомним, что на данный момент возбуждено уже два уголовных дела в отношении руководства ООО «Капитал-Строй», идут суды.

"Следующую встречу проведём после очередного судебного заседания. Я обязательно буду помогать людям отстаивать их права. Граждане должны получить квартиры, а не статус обманутых дольщиков", написал Алексей Говырин.