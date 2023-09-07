В Киржачском районе за незаконную рубку березы задержали жителя Подмосковья

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Киржачского района на днях утвердило обвинительное заключение по уголовному делу, расследованному по факту незаконной рубки леса.

По версии следствия, 30 июля текущего года лесники на территории Филипповского участкового лесничества проводили рейд, во время которого заметили «КамАЗ», груженый стволами березы. Возле грузовика находился мужчина, оказавшийся 54-летним жителем Московской области.

В ходе разбирательства было установлено, что деревья мужчина спилил поблизости. Сотрудники лесничества составили акт о причинении государству ущерба в крупном размере.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Киржачский районный суд.