Житель Коврова залез в квартиру соседа через балкон и обокрал его

. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего жителя Коврова. Мужчине предъявлено обвинение по статье "Кража".

Установлено, что 19 августа обвиняемый, находясь в своей квартире, расположенной на третьем этаже жилого дома, из окна кухни перелез на балкон к соседу. Через открытую балконную дверь он проник в комнату, чтобы украсть что-нибудь ценное. Не найдя в квартире ничего стоящего, кроме ноутбука, мужчина, прихватив его с собой, решил покинуть чужое жилище. Выходить через входную дверь мужчина не рискнул, так как побоялся быть замеченным, и запер ее изнутри на дополнительный замок. Поэтому он решил покинуть квартиру вновь через балкон, рассказывают в областном УМВД.

Похищенный ноутбук стоимостью более 20 тысяч рублей он сдал в ломбард, а деньги потратил. Потерпевший, вернувшись домой, не смог открыть замок входной двери, что показалось ему подозрительным. Мужчина спустился к соседке, проживающей этажом ниже, и через ее балкон поднялся на балкон своей квартиры. Обнаружив пропажу, он обратился в полицию.

Подозреваемый вскоре был задержан оперативниками уголовного розыска и признался в краже. Уголовное дело направлено в суд.