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НовостиОбщество7 сентября 2023 6:15

Смотровую площадку во Владимире отремонтируют за 5 миллионов рублей

Привести в порядок памятник и смотровую площадку должны к декабрю
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Виктория СУХОВА

На госзакупках появился контракт на реставрацию памятника князю Владимира и смотровой площадки в парке Пушкина стоимостью 5 миллионов рублей.

Подрядчику нужно укрепить просевший вал смотровой площадки, переложить тротуарную плитку, выровнять ограждение и отреставрировать памятник князю Владимиру. Памятник должны очистить, все элементы облицовки, а также бронзовые барельефы и две памятные доски демонтируют, устранят сколы и повреждения и заново установят.

Работы планируют начать 2 октября и завершить к 8 декабря.