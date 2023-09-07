Смотровую площадку во Владимире отремонтируют за 5 миллионов рублей

. Фото: Виктория СУХОВА

На госзакупках появился контракт на реставрацию памятника князю Владимира и смотровой площадки в парке Пушкина стоимостью 5 миллионов рублей.

Подрядчику нужно укрепить просевший вал смотровой площадки, переложить тротуарную плитку, выровнять ограждение и отреставрировать памятник князю Владимиру. Памятник должны очистить, все элементы облицовки, а также бронзовые барельефы и две памятные доски демонтируют, устранят сколы и повреждения и заново установят.

Работы планируют начать 2 октября и завершить к 8 декабря.