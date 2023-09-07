Во Владимирской области с нового года поднимется прожиточный минимум

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Постановление «Об установлении величины прожиточного минимума во Владимирской области на 2024 год» официально опубликовано на сайте правовой информации России 6 сентября.

Согласно документу, размер прожиточного минимума на душу населения с 1 января 2024 года составит 14796 рублей против сегодняшних 13944 рублей.

Прожиточный минимум для трудоспособного населения вырастет до 16128 рублей с нынешних 15199 рублей.

Вырастет эта сумма и для пенсионеров — до 12727 рублей, в то время как сейчас эта цифра составляет 11992 рубля. Для детей прожиточный минимум поднимется до 14352 рублей, в то время как в текущем году он составляет 13526 рублей.

Постановление вступит в силу с 1 января 2024 года.