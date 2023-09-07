Во владимирской больнице №4 открылось отделение реабилитации после инсульта

фото с сайта Министерства здравоохранения Владимирской области

В Городской больнице №4 Владимира открылось отделение реабилитации для пациентов после инсульта. Оно рассчитано на 20 коек. Сейчас здесь проходят реабилитацию пять пациентов после инсульта с нарушениями двигательных и речевых функций.

В отделение реабилитации больные попадают из отделения ОНМК. Ещё там, на стадии ранней медицинской реабилитации врачи оценивают их состояние, реабилитационный потенциал, а главное - настрой и желание самого пациента и его родственников работать над восстановлением нарушенных функций организма.

Отделение принимает пациентов из Владимира, Суздальского и Юрьев-Польского районов. Курс реабилитации составляет 21 день.

Для удобства пациентов коридоры отделения оборудованы поручнями. Здесь есть учебная комната (симулятор квартиры), где больные, перенесшие инсульт, могут заново научиться выполнять простейшие бытовые задачи. Кроме того, пациенты ежедневно занимаются на специальных тренажерах, позволяющих восстановить утраченные функции.