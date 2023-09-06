В Гусь-Хрустальном районе два брата-сироты не могли получить квартиры

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Гусь-Хрустального района провело проверку по обращению двух мужчин, которые оказались родными братьями, ставшими в детстве сиротами после смерти родителей.

Своего жилья у братьев никогда не было, поэтому они были поставлены на учет в качестве нуждающихся в новых квартирах из специализированного жилищного фонда. Однако по достижении совершеннолетия квартир молодые люди не получили.

По результатам проверки прокуратура направила в Гусь-Хрустальный городской суд иск, потребовав от администрации устранить нарушения. Суд встал на сторону братьев и удовлетворил это требование.

Сейчас оба мужчины получили благоустроенные квартиры.