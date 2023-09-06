Во Владимирской области движение по М-12 откроют 8 сентября

Фото: ГК "Автодор"

Как сообщают правительство Владимирской области и Госкомпания «Автодор», движение по платной автотрассе М-12 «Москва-Казань» на участке от столицы до города Арзамас Нижегородской области будет открыто 8 сентября. Правда, дата пока ориентировочная, ранее называлось 5 сентября, но церемонию сместили на несколько дней.

Для Владимирской области это означает начало полноценного движения по платному автобану на всем протяжении региона — от Петушинского района до Мурома, где на днях испытание на прочность успешно прошел новый вантовый мост.