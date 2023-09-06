Во Владимирской области задержаны похитители дизельного топлива на трассе М-7

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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, следователи полиции Коврова завершили расследование уголовного дела по факту покушения на кражу дизельного топлива.

Фигурантами по делу проходят 37 и 43-летний жители города Гороховца. По версии следствия, мужчины минувшей весной сговорились на кражу дизеля у дальнобойщиков, которые останавливаются на ночлег вдоль федеральной трассы М-7 «Волга».

В ночь на 5 апреля сообщники приехали на стоянку возле деревни Пестово и там слили из грузовика «Вольво», водитель которого спал, 400 литров топлива стоимостью более 23 тысяч рублей.

Однако далеко мужчины не уехали, так как были задержаны экипажем ДПС, которому показался подозрительным автомобиль, ехавший ночью с выключенными фарами. Машину остановили, и задержали обоих.

Свою вину оба мужчины признали. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Ковровский городской суд.