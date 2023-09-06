В Суздальском районе обнаружены сельские дороги в плохом состоянии

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Суздальского района провело очередную проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, в ходе которой осмотрела ряд дорог в местных деревнях и селах.

В селе Сновицы обнаружилось сразу несколько плохих участках. В частности, выбоины, превышающие допустимые нормативы, нашли на улицах Шмакова, Речная и Центральная, также здесь частично отсутствовала дорожная разметка.

По результатам проверки в Суздальский районный суд был направлен иск с требованием от местных властей устранить нарушения. Пока шел суд, дорогу на улице Шмакова починили, а на улице Центральной нанесли разметку. В остальной части требования судом удовлетворены.

Ранее подобные иски заявлялись на ремонты дорог в селе Сельцо, поселке Садовый и селе Барское Городище.

Устранение нарушений находится на контроле надзорного ведомства.