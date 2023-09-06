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НовостиОбщество6 сентября 2023 10:08

9 сентября во Владимире перекроют центр города ради полумарафона

Водители не смогут попасть в историческую часть города с 6.30 и до 16.00
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
Фото Татьяны Прохоровой.

Фото Татьяны Прохоровой.

Власти города Владимира сообщают, что 9 сентября для обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения VII Владимирского полумарафона "Золотые ворота - 2023" будет перекрыт центр города.

С 6.30 до 14.30 не удастся проехать по переулку Сушкова, улицам Большой Московской, Большой Нижегородской на участке от улицы Гагарина до площади Фрунзе. Транспорт направят в объезд по улицам Студеная Гора, Дзержинского, Октябрьскому проспекту, Лыбедской магистрали и улицам Луначарского, Мира, Усти-на-Лабе, Гагарина.

А с 6.30 до 16.00 будут закрыты для движения улицы Дворянская, Большая Московская на участке от улицы Студеная Гора до улицы Гагарина. Власти направят транспорт в объезд по улицам Студеная Гора, Дзержинского, Гагарина, Октябрьскому проспекту, Лыбедской магистрали.