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НовостиПроисшествия6 сентября 2023 10:03

Во Владимире водитель «BMW» устроил массовое ДТП на проспекте Ленина

Во Владимирской области водитель иномарки устроил массовую аварию в центре столицы региона
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: группа "Вконтакте" "Подслушано Автомобилистов Владимир"

Фото: группа "Вконтакте" "Подслушано Автомобилистов Владимир"

Информация о серьезном дорожно-транспортном происшествии появилась в соцсетях Владимира в десятом часу вечера 5 сентября. Очевидцы сообщали, что водитель «БМВ» совершил столкновение с несколькими автомобилями.

В Отделе ГИБДД УМВД России по городу Владимиру подтвердили, что в десятом часу вечера 5 сентября молодой человек, управлявший «БМВ», допустил выезд на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение с еще тремя машинами. По предварительным данным, водитель был трезв. К счастью, обошлось без пострадавших.

По факту случившегося в Госавтоинспекции проводится проверка, информация уточняется.