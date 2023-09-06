Во Владимире водитель «BMW» устроил массовое ДТП на проспекте Ленина

Фото: группа "Вконтакте" "Подслушано Автомобилистов Владимир"

Информация о серьезном дорожно-транспортном происшествии появилась в соцсетях Владимира в десятом часу вечера 5 сентября. Очевидцы сообщали, что водитель «БМВ» совершил столкновение с несколькими автомобилями.

В Отделе ГИБДД УМВД России по городу Владимиру подтвердили, что в десятом часу вечера 5 сентября молодой человек, управлявший «БМВ», допустил выезд на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение с еще тремя машинами. По предварительным данным, водитель был трезв. К счастью, обошлось без пострадавших.

По факту случившегося в Госавтоинспекции проводится проверка, информация уточняется.