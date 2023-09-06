В Гусь-Хрустальном подозреваемый в наркоторговле пытался дать взятку офицеру ФСБ

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщают Следственное управление СК России по региону, региональное Управление ФСБ и УМВД России по Владимирской области, совместными силами ведомств в Гусь-Хрустальном были задержаны двое жителей Московской области, которые подозреваются в незаконном обороте наркотиков и попытке дачи взятки.

По версии следствия, 35-летний мужчина вступил в сговор с неизвестными гражданами, получил, расфасовал и разложил по 25 тайникам смесь, содержащую гашиш.

Однако 29 августа мужчина был задержан, наркотики общей массой более 37 граммов изъяли.

Желая избежать уголовного преследования, мужчина предложил взятку сотруднику ФСБ, дабы уменьшить объем изъятых наркотиков. Передача денег состоялась через 41-летнюю посредницу в Гусь-Хрустальном в автомобиле на парковке. Женщина передала оперативнику 70 тысяч рублей, однако тот не собирался брать деньги и заранее предупредил о попытке дачи взятки руководство.

Теперь мужчина стал фигурантом уголовного дела за покушение на незаконный оборот наркотиков и попытку дачи взятки, а его знакомая — фигурантом по делу о посредничестве во взяточничестве. Москвича отправили в следственный изолятор, а женщину отпустили на время расследования под подписку о невыезде.