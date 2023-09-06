Жительница Владимира украла деньги у соседки по коммунальной квартире

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В конце августа в полицию обратилась 57-летняя жительница Владимира. Она рассказала, что у нее украли деньги.

Выяснив у потерпевшей подробности, полицейские установили, что к совершению кражи может быть причастна 25-летняя соседка по коммунальной квартире. Девушка имеет судимость за совершение имущественного преступления.Ее задержали, после чего она во всем призналась.

Как сообщили в областном УМВД, в один из дней утром девушка обратила внимание, что соседка вышла из комнаты, оставив дверь незапертой. Воспользовавшись ситуацией, она зашла в помещение, где из кармана женской куртки похитила почти 6 тысяч рублей. В этот же день, но уже поздним вечером, девушка вновь решила проникнуть в комнату соседки, зная, что она уже спит. Осторожно подойдя к кровати потерпевшей, она похитила из топа, одетого на женщине, 1 тысячу рублей. Накануне они вместе распивали спиртное, и девушка заметила, как соседка прячет тысячерублевую купюру «ближе к телу». Похищенные деньги местная жительница потратила на свои нужды.

На девушку завели два уголовных дела по статье "кража". Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.