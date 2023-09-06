Владимирцев приглашают на выставку, посвященную творчеству мастеров-эмальеров

фото предоставлено Центром ИЗО
В Центре ИЗО 8 сентября откроется выставка «Свет горячей эмали», посвященная творчеству мастеров-эмальеров, представляющих Владимир, Ярославль и другие города России.
Зрители смогут увидеть 90 работ 33 художников. Большая роль уделена искусству владимирской художницы Елены Сахаровой-Староверовой с серией «Знаки прошлого», а также другими произведениями, обращающимися к религиозной тематике.
Видное место займет творчество Владимира и Альбертины Арискиных – известных авторов, использующих технику горячей эмали, из города Ярославль. Они представят серии работ «Черное и белое» и «Мужские забавы».
Кроме того, у посетителей выставки будет возможность познакомиться с произведениями таких художников как Татьяна Макарова, Алексей Веселкин, Марина Жгивалева, Михаил Бекетов и многих других представителей цеха эмальеров.
Посетители выставки имеют возможность познакомиться с необычной и редкой техникой искусства на примере работ авторов, которые творят в разной манере и обращаются к большому многообразию сюжетов.
Цена билета - 50-100 рублей.