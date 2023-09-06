В Суздале открыли мост через реку Мжара

фото из группы администрации Суздаля в ВКонтакте

4 сентября состоялось торжественное открытие основного моста через реку Мжары, являющейся связующим звеном между въездом в город со стороны Владимира и Суздаля.

Работа проводилась ООО «Мостостроительной фирмой МПФ» г. Нижний Новгород. Стоимость моста - почти 90 миллионов рублей, выделенные из областного бюджета.

Дорожное полотно стало шире на два метра, появилось освещение и ливневая канализация с системой очистки.

В торжественном мероприятии приняли участие первый заместитель губернатора Владимирской области Александр Ремига, глава администрации Суздальского района Алексей Сараев, глава администрации города Суздаля Сергей Сахаров.