В Суздале открыли мост через реку Мжара

фото из группы администрации Суздаля в ВКонтакте
4 сентября состоялось торжественное открытие основного моста через реку Мжары, являющейся связующим звеном между въездом в город со стороны Владимира и Суздаля.
Работа проводилась ООО «Мостостроительной фирмой МПФ» г. Нижний Новгород. Стоимость моста - почти 90 миллионов рублей, выделенные из областного бюджета.
Дорожное полотно стало шире на два метра, появилось освещение и ливневая канализация с системой очистки.
В торжественном мероприятии приняли участие первый заместитель губернатора Владимирской области Александр Ремига, глава администрации Суздальского района Алексей Сараев, глава администрации города Суздаля Сергей Сахаров.