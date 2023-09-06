В Александровском районе маленькая девочка выпала из окна четвертого этажа

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Инцидент случился на днях в одном из домов города Струнино Александровского района. Наш источник в правоохранительных органах региона уточнил, что девочка из семьи уроженцев другого государства выпала из окна четвертого этажа, после чего была доставлена в местную больницу.

Оттуда малышку перевезли в Областную детскую клиническую больницу, где врачи оказали ей всю необходимую помощь. К счастью, травмы оказались не критичными, сейчас жизни и здоровью ребенка ничто не угрожает.

В отделе информации и общественных связей Управления МВД России по Владимирской области, которое проводит по данному факту проверку, эти сведения подтвердили официально. Инцидент произошел 2 сентября. В этот день в 17.45 в полицию Александрова поступила информация о том, что в Александровскую районную больницу поступила полуторагодовалая девочка с травмами, характерными для выпадения из окна.

На место ЧП — в жилой дом города Струнино, выехала следственно-оперативная группа. Оказалось, что девочка действительно выпала с четвертого этажа. Сейчас по факту случившегося проводят проверку инспекторы по делам несовершеннолетних.