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НовостиПроисшествия6 сентября 2023 6:04

Во Владимире ликвидирован пожар в пекарне на улице Полины Осипенко

Во Владимирской области пожарные потушили загоревшуюся пекарню
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, информация о пожаре в помещении пекарни «Добрые булки», расположенной в доме №12 по улице Полины Осипенко, поступила диспетчерам пожарной охраны в 17.48.

На место ЧП выехали 19 сотрудников МЧС на шести пожарных машинах. По прибытию обнаружилось, что в помещении пекарни много дыма. Из подъезда дома эвакуированы пять человек, к счастью, никто из людей не пострадал.

Площадь пожара оказалась небольшой — возгорание потушили на кухне на площади 1 квадратный метр, сгорела часть вещей и внутренней отделки. Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС.