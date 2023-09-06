За неделю во Владимирской области заболеваемость ОРВИ повысилась на 7,3 процента

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За неделю во Владимирской области показатель заболеваемости ОРВИ повысился на 7,3%.

За прошедшую неделю за медицинской помощью в лечебные учреждения с признаками ОРВИ в области обратилось 4 826 человек, во Владимире – 1 636. Рост заболеваемости зарегистрирован во всех возрастных группах, кроме детей 7-14 лет.

«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» провел около 100 исследований, среди положительных находок - респираторные инфекции негриппозной этиологии: аденовирусы. Заболеваний гриппом не выявлено.

Что касается коронавируса, то за неделю в области выявлено 14 случаев (по 4 случая во Владимире и Ковровском районе, 2 случая в Юрьев-Польском районе, по 1 заболевшему в Гусь-Хрустальном, Суздальском, Муромском и Гороховецком районах). Все случаи протекали в форме острой респираторной инфекции.