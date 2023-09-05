Владимиру присвоено звание «Город трудовой доблести»

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Как сообщил глава города Владимира Дмитрий Наумов, на состоявшемся 5 сентября заседании российского организационного комитета «Победа» Президент России Владимир Путин объявил новых обладателей звания «Город трудовой доблести».

В общей сложности, в список вошли 10 городов, среди которых оказался и Владимир. Градоначальник назвал это важным историческим моментом для столицы региона и его жителей, героизм которых позволил одержать Великую Победу.

Кстати, из ближайших соседей такое же звание наряду с Владимиром получила Рязань.