В Александровском районе мужчину три года разыскивали за убийство

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, на днях в суд было передано уголовное дело по обвинению в убийстве 35-летнего жителя Волгоградской области.

По версии следствия, августе 2020 года мужчина жил в Александровском районе на даче у своего знакомого, и однажды отправился в гости к приятелям в соседний населенный пункт. Там вместе с двумя друзьями они пили спиртное, когда вечером в квартиру вошел незнакомый ранее волгоградцу мужчина. Тогда он схватил нож и ударил пришедшего, отчего тот скончался на месте происшествия.

Обвиняемый испугался, завернул тело в одеяло и оттащил подальше, после чего облил горючей жидкостью и поджег. В тот же день он покинул территорию Владимирской области.

На следующий день следы крови обнаружили жильцы дома, которые сообщили о случившемся в правоохранительные органы. Неподалеку стражи порядка обнаружили останки убитого, которого опознали при помощи генетической экспертизы. Подозреваемого объявили в розыск, но до июля 2023 года он жил вместе с женщиной в Волгограде, пока наконец сам не сообщил о себе в полицию.

Уголовное дело начнет рассматривать Александровский городской суд.