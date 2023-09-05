Проект благоустройства Вокзальной площади обойдется в 15,5 миллионов рублей

. Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

На сайте Госзакупок появилась информация о том, что мэрия ищет подрядчика для составления проектно-сметной документации по благоустройству Вокзальной площади и западной половины улицы Вокзальной. Власти готовы заплатить за проект 15,5 миллионов рублей.

Проектировщики должны разработать схему организации транспортного обслуживания по маршрутам городского, пригородного и междугороднего сообщения, предусмотреть замену опор освещения и опор растяжек для проводов троллейбуса.

Кроме того, необходимо разделить транспортные потоки, выделить зоны остановок, предусмотреть пешеходную связь до Коммунального спуска и зону отдыха с размещением малых архитектурных форм, рассмотреть возможность размещения павильона информационно-туристического центра и экскурсионного бюро ВСМЗ.

Также необходимо обдумать, как организовать парковочные места, наружное освещение, озеленение, устройство системы видеонаблюдения.

Если говорить о благоустройстве западной половины улицы Вокзальной, то необходимо рассмотреть возможность спрямления оси улицы Вокзальной, предусмотреть ремонт проезжей части и тротуаров, а также подумать об устройстве бульвара с размещением малых архитектурных форм.

Заявки от подрядчиков принимаются до 21 сентября. Итоги конкурса должны быть подведены 26 сентября. Документация должна быть выполнена и пройти госэкспертизу не позднее 7 декабря 2023 года.