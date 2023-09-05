В Гусь-Хрустальном 6 сентября временно ограничат движение транспорта

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как сообщает администрация города Гусь-Хрустального, 6 сентября с 9 часов утра до 15.00 по улице Некрасова от переулка Стекольщиков до переулка Вольного будет перекрыто движение автомобилей. Связано это с прокладкой линии электрокабеля от трансформаторной подстанции ТП-29 до построенной недавно котельной на улице Садовая.

Как только специалисты энергетической компании завершат работы, движение будет открыто. А на время перекрытия власти рекомендуют жителям и гостям города заранее выбирать альтернативные маршруты.