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НовостиОбщество5 сентября 2023 12:10

В Гусь-Хрустальном 6 сентября временно ограничат движение транспорта

Это связано с проведением ремонтных работ
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как сообщает администрация города Гусь-Хрустального, 6 сентября с 9 часов утра до 15.00 по улице Некрасова от переулка Стекольщиков до переулка Вольного будет перекрыто движение автомобилей. Связано это с прокладкой линии электрокабеля от трансформаторной подстанции ТП-29 до построенной недавно котельной на улице Садовая.

Как только специалисты энергетической компании завершат работы, движение будет открыто. А на время перекрытия власти рекомендуют жителям и гостям города заранее выбирать альтернативные маршруты.