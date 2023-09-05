В Кольчугинском районе подрядчики сорвали сроки капремонтов сельских медпунктов

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Кольчугинского района провело очередную проверку в сфере здравоохранения и установила, что местная Центральная районная больница заключила госконтракт на проведение капитального ремонта фельдшерско-акушерского пункта в селе Новобусино с компанией ООО «Благострой».

Согласно договора, порядчик обязан был выполнить все работы до 17 мая текущего года, но во время проведенной 21 августа проверки ремонт закончен не был. При этом ежемесячно в до начала ремонта в ФАП обращалось за медпомощью до 250 человек, почти треть из которых пенсионеры.

На гендиректора компании возбуждено дело об административном правонарушении, также ему внесено представление.

Похожая ситуация была обнаружена при проведении капремонтов в Зиновьевском и Золотухинском ФАПах, где подрядчики тоже нарушили сроки. Им также внесены представления и решается вопрос об возбуждении административных дел. Кроме того, внесено представление и главному врачу Кольчугинской ЦРБ в связи с плохим контролем за проведением ремонтов.