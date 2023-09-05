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НовостиОбщество5 сентября 2023 10:24

Дом на улице Вокзальной во Владимире украсили монументальной фреской

Художник Кирилл Ведерников создал уникальную фреску «Хранители»
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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Во Владимире завершился проект, организованный городским управлением по физической культуре, спорту и молодежной политике. Чиновники хотели украсить монументальной живописью стену дома №1 на улице Вокзальной, так как она выходит на Вокзальную площадь и встречает приезжающих в город.

Победителем проекта стал художник Кирилл Ведерников. Он создал уникальную фреску «Хранители» на стене старого здания. На ней изображен ангел, который бережно держит в руке православный храм. Рядом мифический лев охраняет подножие горы. Как подчеркивает автор, гора олицетворяет Ветхий Завет, а ангел — Новый Завет. Кирилл Ведерников рассказал, что работа была интересной еще и потому, что стояла задача использовать текстуру старой стены.

Начальник городского управления по физической культуре, спорту и молодежной политике Марат Мангушев отметил, что идея создания мурала (монументальной живописи на габаритных зданиях и других архитектурных сооружениях) на этом здании возникла давно. Хотелось украсить Вокзальную площадь, которая является своеобразными воротами в наш город.