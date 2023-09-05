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НовостиПроисшествия5 сентября 2023 9:32

В Александрове во время пожара в жилом доме спасены два человека

Во Владимирской области сотрудники МЧС спасли хозяев квартиры из полного дыма помещения
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 4 сентября в 18.18 диспетчеры Александровского пожарно-спасательного гарнизона получили информацию о пожаре, происходящем в многоквартирном доме на улице Фабрика Калинина, 24.

На место прибыли 15 пожарных на четырех машинах. Тут же было установлено, что дым идет из квартиры на первом этаже, куда устремилось звено газодымозащитников.

Внутри сотрудники МЧС обнаружили мужчину и женщину, находившихся без сознания. Их тут же вынесли на свежий воздух и оказали первую медицинскую помощь. К счастью, оба очнулись, от предложенной им впоследствии госпитализации хозяева квартиры отказались.

Тем временем, из дома эвакуировали еще 15 человек, в том числе восемь детей. Никто из них не пострадал.

Очаг возгорания быстро нашли и ликвидировали — сгорели вещи на площади 0,5 квадратных метра. Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС.