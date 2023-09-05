Во Владимире местный житель убил знакомого во время совместного застолья

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, Октябрьский районный суд Владимира вынес обвинительный приговор 58-летнему местному жителю, обвинявшемуся в убийстве. Ранее он был уже судим по такой же статье, а также за причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Судом установлено, что 18 января текущего года мужчина пришел в гости к бывшей сожительнице и ее новому приятелю. Вместе они стали пить алкогольные напитки, и во время застолья между гостем и женщиной завязалась ссора. Тогда гость попросил нового друга сожительницы успокоить ее, но это привело к тому, что ссора вспыхнула и между мужчинами.

Тогда гость схватил нож и нанес оппоненту не менее четырех ударов в грудь и левое предплечье, отчего тот скончался на месте происшествия. Убийца бежать не пытался, и был задержан на месте прибывшими полицейскими. В суде свою вину он признал.

Суд приговорил владимирца к 9 годам 6 месяцам колонии строгого режима. Также в пользу сестры убитого взыскано 600 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил.