В Меленковском районе в перевернувшейся машине пострадали два человека

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, авария произошла 5 сентября в 7.15 в деревне Тургенево у дома №149 по улице Муромская.

По предварительной информации, 23-летний водитель «Лады» двенадцатой модели не справился с управлением и вылетел в придорожный кювет, проскочив между деревом и дорожным знаком. Автомобиль опрокинулся.

На место ДТП выезжали сотрудники Госавтоинспекции, подразделение Главного управления МЧС России по Владимирской области и бригада «скорой помощи». Сотрудники МЧС деблокировали из «Лады» одного из пострадавших.

В результате аварии травмы получили водитель и его 23-летний пассажир. К счастью, оба остались живы, врачи увезли их в больницу.

По факту ДТП в ГИБДД проводится проверка, обстоятельства случившегося устанавливаются. В ликвидации последствий аварии принимали участие 11 сотрудников экстренных служб на трех спецмашинах.