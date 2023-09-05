В ВлГУ с лекцией по теме виртуализации выступил профессор МИФИ

Фото с сайта Правительства Владимирской области.

Во Владимирском Государственном университете состоялась необычная лекция по теме виртуализации. Дело в том, что ее для студентов ВлГУ прочитал доктор физико-математических наук, профессор Института лазерных и плазменных технологий МИФИ Владимир Решетов. Его выступление организовало общество «Знание».

«Наука входит в перечень основных интересов общества «Знание». В 2022 году был запущен просветительский проект «Учёный говорит», благодаря которому исследователи очно пришли к школьникам и в неформальном общении рассказали о своей работе, об актуальных разработках, исследованиях и достижениях российских ученых, постарались повысить интерес ребят к построению карьеры в научной сфере. За год реализации проекта состоялось около 2900 выступлений в различных форматах в 88 регионах России. «Учёный говорит» получил большой отклик и был продлён на 2023 год под эгидой трека Знание.Наука», – сообщила министр образования и молодёжной политики, председатель регионального отделения Общества «Знание» Светлана Болтунова.

Российское общество «Знание» ведёт историю от Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний. Его члены занимались популяризацией науки, читали лекции о достижениях советского хозяйства и промышленности.