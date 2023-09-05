В Коврове женщину обманул на деньги предлагавший инвестиции псевдоблогер

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, по факту мошенничества расследуется уголовное дело.

По версии следствия, весной текущего года 21-летний житель Краснодарского края создал фейковый аккаунт от имени известного блогера, в котором предлагал желающим зарабатывать на инвестициях.

На объявление откликнулась ковровчанка, которая согласилась на условия мнимого блогера, рассказавшего ей об инвестиции в криптовалюту и извлечением прибыли. Женщина поверила и перевела 10 тысяч рублей, а уже вечером парень сообщил ей, якобы сумма увеличилась до 290 тысяч, но следует уплатить налог, размер которого составляет 13 тысяч рублей.

Доверчивая ковровчанка перевела ему «налог», но денег так и не дождалась, а всю переписку псевдоблогер стер.

Тем не менее, полицейским удалось разыскать и задержать молодого человека, он признал вину и возместил всю сумму ущерба — 23 тысячи рублей.

На днях уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано на рассмотрение в Ковровский городской суд.