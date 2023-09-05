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НовостиОбщество5 сентября 2023 6:36

Владимирский Роспотребнадзор запустил "горячую линию" по питанию в школах

До 15 сентября жители областного центра смогут узнать, какое питание должно быть в столовых
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

4 сентября стартовала Всероссийская тематическая «горячая линия» по вопросам организации питания в общеобразовательных организациях.

До 15 сентября специалисты Управления Роспотребнадзора по Владимирской области ответят на вопросы, касающиеся организации питания учащихся в общеобразовательных организациях, роли администрации учреждения в процессе организации питания учащихся, аспектах возможного родительского контроля за питанием детей; дадут разъяснения по соблюдению принципов здорового питания.

Телефоны «горячей линии» 8-800-200-05-45 и 8(4922) 45-10-70.