Владимирский Роспотребнадзор запустил "горячую линию" по питанию в школах

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

4 сентября стартовала Всероссийская тематическая «горячая линия» по вопросам организации питания в общеобразовательных организациях.

До 15 сентября специалисты Управления Роспотребнадзора по Владимирской области ответят на вопросы, касающиеся организации питания учащихся в общеобразовательных организациях, роли администрации учреждения в процессе организации питания учащихся, аспектах возможного родительского контроля за питанием детей; дадут разъяснения по соблюдению принципов здорового питания.

Телефоны «горячей линии» 8-800-200-05-45 и 8(4922) 45-10-70.