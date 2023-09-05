Во Владимире начальник пожарного поезда осужден за присвоение топлива

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как сообщает Управление ФСБ России по Владимирской области, сотрудники ведомства выявили факт присвоения, совершенный 59-летним начальником пожарного поезда на станции Владимир ведомственной охраны РЖД.

Уголовное дело по данному факту на днях рассмотрел Октябрьский районный суд Владимира, который установил, что начальник пожарного поезда имел в распоряжении ведомственную топливную карту, которую использовали для приобретения бензина, который расходовался различными установками, включая мотопомпы для тушения пожаров.

С ноября 2022 по март 2023 года руководитель давал подчиненному распоряжения, чтобы тот во время плановых пусков мотопомп включал их на меньшее время. Образовавшиеся излишки бензина начальник забирал себе и использовал в личной машине.

Суд признал главу пожарного поезда виновным в присвоении и приговорил к штрафу в 150 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.