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НовостиОбщество5 сентября 2023 6:03

Во Владимирской области около 3700 детей получили подарки к 1 сентября

В этом году было собрано более 1 миллиона 640 тысяч рублей
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото Правительства Владимирской области

фото Правительства Владимирской области

В июле – августе во Владимирской области прошла традиционная благотворительная акция «Помоги собраться в школу». Она проводится в преддверии 1 сентября социальными учреждениями совместно с органами местного самоуправления и спонсорами. В этом году в ходе акции было собрано более 1 миллиона 640 тысяч рублей, помимо этого – около 600 ранцев с канцтоварами и более 3000 отдельных наборов школьно-письменных принадлежностей, сообщает Министерство социальной защиты населения.

Подарки к Дню знаний получили около 3700 детей из малообеспеченных, многодетных семей, из семей, воспитывающих детей-инвалидов, детей участников СВО и ребят, проживающих в пунктах временного размещения.