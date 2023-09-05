Жители Владимирской области станут платить за отопление только в холодные месяцы

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Владимирская область постепенно переходит на плату за отопление по фактическому потреблению ресурсов.

В прошлые годы за тепло большинство жителей платило равномерно в течение 12 месяцев, и в конце периода людям порой приходили 13-е квитанции. Проконтролировать правильность начисления плательщикам было сложно, как следствие это вызывало нарекания и споры.

Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Авдеев, чтобы сделать систему платежей за отопление более понятной, область постепенно переходит к оплате по факту: люди будут платить за централизованное отопление только в холодные 7 месяцев, когда батареи греют.

С отопительного сезона 2023/2024 на такую схему перейдут 12 муниципальных образований: Владимир, Камешково, ЗАТО г. Радужный, Собинка, Березниковское сельское поселение Собинского района, Юрьев-Польский, Красносельское и Небыловское сельские поселения Юрьев-Польского района, Брызгаловское и Вахромеевское сельские поселения Камешковского района, Григорьевское сельское поселение Гусь-Хрустального района и посёлок Городищи Петушинского района.

В сезоне 2024/2025 эту схему применят ко всем остальным 66 муниципальным образованиям, где есть многоквартирные дома.

С перечисленных 12 населённых пунктов начинают, потому что более 90% многоквартирных домов в них уже имеют общедомовые приборы учёта. По счётчику плата ниже, чем по нормативу.

Чтобы сделать расчёты за отопление более понятными и доступными для жителей, необходимо за год «оприборить» как можно больше многоэтажек и постараться перевести на индивидуальное отопление значительную часть 2- и 3-этажных домов. Это позволит не только повысить бытовой комфорт, но и в 2-3 раза уменьшить плату за тепло. Для сокращения расходов собственников жилья при переходе на газ в регионе действуют субсидии до 250 тысяч рублей.