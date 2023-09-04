За неделю во Владимирской области от клещей пострадало 58 человек

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По данным еженедельного оперативного мониторинга регионального управления Роспотребнадзора на 4 сентября, за прошедшую неделю в больницы области по поводу присасывания клещей обратилось 58 человек, среди них 16 детей.

Всего с момента первого в этом сезоне случая присасывания клеща к человеку (25.03.2023) в лечебно – профилактические организации обратилось 2562 человека, в том числе 598 детей. Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом во Владимирской области не зарегистрировано.

Лабораторией природно-очаговых и особо опасных инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» еженедельно клещи исследуются на заражённость возбудителями клещевых инфекций. За неделю обнаружено 2 положительных находки иксодового клещевого боррелиоза среди клещей, снятых с людей.