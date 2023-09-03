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НовостиОбщество3 сентября 2023 4:09

Во Владимире состоялось открытие бюста Герою России Роману Кутузову

Монумент установлен в сквере, который был назван в честь генерал-лейтенанта Кутузова
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: администрация города Владимира

Фото: администрация города Владимира

Как сообщил глава города Владимира Дмитрий Наумов, открытие памятного бюста Герою России, генерал-лейтенанту Роману Кутузову состоялось в День города, 2 сентября.

Фактически это мероприятие стало одновременно и открытием нового сквера, которому дали имя самого генерала.

«Романа Кутузова помнят как прекрасного, доброго, справедливого человека и настоящего патриота Родины», - сообщил Дмитрий Наумов и добавил, что на церемонию пришло много жителей и гостей города, включая городское и региональное руководство.

Напомним, новый сквер расположился у дома №53 по проспекту Ленина.