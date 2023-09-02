Во Владимирской области началась вакцинация против гриппа

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Минздрав региона призывает владимирцев сделать прививки от гриппа. С 4 сентября это можно будет сделать в учреждениях здравоохранения, а по вторникам и четвергам (с 10:00 до 14:00) - в гипермаркете «Глобус».

Взрослые могут выбрать из двух вакцин: трезвалентной "Совигрипп", которой поступило 188640 доз, и четырехвалентной "Ультрикс Квадри" – 22470 доз. Детям предлагают только один вариант - "Ультрикс Квадри", уже поступило 58980 доз.

Наряду с вакцинацией против гриппа региональный Минздрав рекомендует привиться против пневмококковой инфекции. Одновременно можно провакцинироваться двумя вакцинами. Сейчас в области есть двеивакцины от пневмококковой инфекции: "Превенар 13" и "Пнемотекс". А в сентябре ждут поступления вакцины против новой коронавирусной инфекции.

Напомним, сейчас в регионе растёт число заболевших ОРВИ. За последнюю неделю показатель заболеваемости острыми респираторными инфекциями населения по сравнению с предыдущей неделей повысился на 4,8%. Причём болеют люди всех возрастов.

За семь дней с признаками ОРВИ во Владимирской области к медикам обратилось 4 318 человек, во Владимире – 1 555. Гриппа в регионе пока нет, преобладают респираторные инфекции негриппозной этиологии: риновирусы и аденовирусы.