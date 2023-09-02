Владимирская прокуратура нашла нарушения в работе автобусов 17-го маршрута

Фото предоставлено прокуратурой Владимирской области

Как показала прокурорская проверка, автобусы 17-го маршрута, предназначенные для перевозки пассажиров в областной столице, не были оборудованы специальными подъемными устройствами (рампами). Также в них отсутствовала информация, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля, звуковые, не было визуальных информационных систем для сообщения о маршруте следования, остановках и прочем.

Ленинский районный суд, кула обратился прокурор, направил исковое заявление об обязании индивидуального предпринимателя, осуществляющего пассажирские перевозки на муниципальных маршрутах областного центра, принять меры к устранению допущенных нарушений. Суд удовлетворил требования в полном объеме. Увы, добровольно нарушения предприниматель устранять не стал. Но после возбуждения искового производства судебными приставами, автобусы привели в соответствие с требованиями в сфере социальной защиты инвалидов.