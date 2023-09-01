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НовостиПроисшествия1 сентября 2023 13:35

В Гороховце у водителя за пьяные поездки конфисковали микроавтобус «Соболь»

Во Владимирской области у попавшегося пьяным водителя конфисковали машину
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает прокуратура Владимирской области, Гороховецкий районный суд рассмотрел уголовное дело по факту повторного управления автомобилем в состоянии опьянения.

Судом установлено, что местный житель 22 апреля текущего года в нетрезвом виде отправился на своем микроавтобусе «Соболь» до ближайшей автозаправочной станции. На тот момент его уже ловили за пьяную поездку и составляли административный протокол, что не остановило водителя.

Впоследствии мужчина объяснил, что надеялся проскочить до находившейся неподалеку заправки незамеченным, но на 4 километре трассы «Гороховец — станция Гороховец — Тумботино» его остановили сотрудники ДПС.

В результате мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование, но признал, что принимал спиртное перед поездкой.

Суд признал автолюбителя виновным и приговорил к 300 часам обязательных работ с лишением права управления транспортом на 2 года. Кроме того, «Соболь2 был конфискован в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил.