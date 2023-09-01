В Камешковском районе в ходе учений ФСБ освобождена захваченная школа

Фото: УФСБ России по Владимирской области

Как сообщает Управление ФСБ России по Владимирской области, мероприятия состоялись 29 августа на территории Камешковского района.

По легенде, диспетчерам службы «112» поступило сообщение о горящем резервуаре с дизельным топливом на промежуточно-перекачивающей станции «Второво».

После тушения пожара сотрудники ОМОН Росгвардии обнаружили на месте следы взрывчатого вещества, при помощи которого подорвали резервуар. Вскоре неподалеку оперативные сотрудники обнаружили несколько человек, и один из них при проверке документов оказал сопротивление, забежал в здание школы №1 города Камешково и взял в заложники 20 детей.

В ходе переговоров мужчина отпустил заложников, но оказалось, что он поддерживал связь с сообщниками, которые на мотоцикле попытались скрыться, при этом захватив охотничьи ружья.

На трассе их остановили сотрудники ДПС, но мужчины бросились в лес, где были через некоторое время нейтрализованы. Учения состоялись успешно.