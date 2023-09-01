Во Владимирской области благоустроят 137 общественных территорий

. Фото: Иван МАКЕЕВ

Как сообщает правительство Владимирской области, в нынешнем году на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» выделено почти полмиллиарда рублей, которые направят на благоустройство 137 территорий. Из этого числа приведут в порядок 105 дворов и 32 общественных пространства — парка, сквера, площади.

Согласно сведениям регионального министерства ЖКХ, уже благоустроено 88 дворов и 17 общественных территорий. Что касается дворов, то их облагородили во Владимире, в Александрове, Гороховце, Камешково, Кольчугино, Суздале, Меленках, Собинке, Струнино, Радужном, Лакинске, Карабаново, в поселках Мелехово и Балакирево.

Работы будут продолжены.