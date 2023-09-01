Владимирская гимнастка завоевала серебро на Кубке России

фото из группы Спортивная гимнастика. Школа им. Н.Г. Толкачева в Вконтакте

В Сочи проходит Кубок России по спортивной гимнастике. Лучших спортсменов страны принимает «Сириус-Арена».

31 августа владимирская гимнастка Лейла Васильева завоевала серебряную награду в личном многоборье, уступив только Олимпийской чемпионке Токио 2020 - Виктории Листуновой.

На 5 месте - Ангелина Мельникова, представляющая вторым зачётом Владимирскую область и 6 место заняла владимирская гимнастка Арина Семухина!

1 сентября в 14 часов состоится финал многоборья у мужчин. За медали будут бороться Александр Карцев, Кирилл Прокопьев, Илья Кибартас, Алексей Ростов, Савелий Съедин, Владислав Новокшонов, Виталий Суходольский, Илья Заика.