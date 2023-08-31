В Муроме прокуратура обнаружила нарушения в детских школах искусств

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Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Мурома провело проверку исполнения санитарно-эпидемиологического законодательства, а также требований пожарной безопасности в ряде учреждений дополнительного образования.
Оказалось, что в детской музыкальной школе имени Н.Г. Лаврентьева на стенах и потолках имеются трещины, штукатурка частично обрушилась, а напольная плитка отслоилась и повредилась.
В детской художественной школе имени И.С. Куликова вскрылись похожие факты. Кроме того, частично были повреждены столы и стулья, а также оказалось неисправно устройство самозакрывания на двери лестницы второго этажа.
В детской школе искусств №1 тоже имелись повреждения на потолках. Помимо этого, претензии возникли к лампам, которые на момент проверки частично не работали. Наконец, в детской школе искусств №2 претензии возникли к крыльцу, где разрушилась плитка, образовав выбоины и ямы.
По всем фактам руководителям образовательных учреждений были внесены представления. Нарушения устранены, а ответственных работников наказали дисциплинарными взысканиями.