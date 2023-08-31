В Александровском районе мужчина в ходе ссоры убил приятеля топором

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, на днях было завершено расследование уголовного дела, фигурантом по которому проходит 45-летний житель Александровского района. Его обвиняют в убийстве.

По версии следствия, вместе с двумя гостями хозяин квартиры принимал алкоголь, а ночью с одним из них у него случилась ссора. Во время перебранки мужчина схватил топор и нанес гостю множество ударов, от которых он скончался на месте.

На следующий день хозяин квартиры сообщил о случившемся соседям, которые вызвали полицию. При этом мужчина высказал версию, якобы ничего не знал об убийстве и в это время спал.

Следователи изъяли топор, допросили свидетелей и провели ряд судебных экспертиз, в результате чего доказательств оказалось достаточно для передачи дела в судебную инстанцию. Сам мужчина вину в итоге признал.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Александровский городской суд, куда оно поступило с утвержденным обвинительным заключением.