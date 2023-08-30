На территории ОЭЗ "Доброград-1" возводят 11 социальных объектов из 12

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Во Владимирской области продолжается реализация проекта по развитию особой экономической зоны "Доброград-1", на который власти региона получили инфраструктурный бюджетный кредит в размере 3,9 млрд рублей. Сейчас в Доброграде возводят 11 социальных объектов из 12. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Госдумы РФ от Владимирской и Ивановской областей Алексей Говырин, который посетил объект 29 августа.

«На строительстве муниципальной школы продолжаются отделочные работы здания. На стройплощадке муниципального детского садика — активная фаза кладки стен. На территории особой экономической зоны завершается строительство объектов инженерной инфраструктуры — вода, газ, электричество и очистные у резидентов будут. В IV квартале закончат первый этап внутриплощадочных дорог», написал Алексей Говырин.

Напомним, что начиная с июля ведется активное освоение второго участка ОЭЗ «Доброград-1». Компания «Хоум Электро Системс» готовится к официальному вводу в эксплуатацию. Ещё два резидента заработают к концу года.