Владимирцы тратят на питание чуть больше 7 тысяч рублей в месяц

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По данным за 1 квартал 2023 года, среднестатистический житель Владимирской области тратил в месяц 7090 тысяч рублей на покупку продуктов питания, сообщает Владимирстат.

Покупка продуктов питания - лидирующая статья расходов домохозяйств. На нее приходится 37,5% от всех расходов. Чуть меньше, 30,2%, уходит на оплату услуг. Еще одной весомой статьей расходов является покупка непродовольственных товаров - 29,2% расходов.

Меньше всего владимирцы тратят на покупку алкогольных напитков и питание вне дома: 1,3% и 1,8% соответственно от всех расходов.

Потребительские расходы в среднем на одного члена домохозяйства составляют 18 912 рублей.